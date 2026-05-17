Da li ste znali za dugme u autu koje ljeti brže hladi kabinu i štedi gorivo?

17.05.2026 15:46

Foto: pexels/Maja Kos

Tokom vrelih ljetnjih dana mnogi vozači prave istu grešku čim sjednu u automobil – uključe klimu na najjače, ali zaborave na jedno dugme koje može mnogo brže da rashladi kabinu.

Riječ je o opciji za recirkulaciju vazduha, odnosno dugmetu na kojem se obično nalazi simbol automobila sa zakrivljenom strelicom. Iako ga veliki broj vozača rijetko koristi ili uopšte ne zna čemu služi, upravo ova funkcija može da napravi veliku razliku kada su temperature visoke.

Kako radi recirkulacija vazduha?

Kada je recirkulacija isključena, klima uređaj uvlači vazduh spolja. Ljeti to znači da sistem stalno pokušava da rashladi vreo vazduh koji dolazi sa asfalta, iz saobraćaja i spoljašnje okoline.

Međutim, kada uključite recirkulaciju, automobil prestaje da uzima topao vazduh spolja i počinje da hladi vazduh koji se već nalazi u kabini. Pošto je taj vazduh već djelimično rashlađen, klima uređaj radi lakše, a unutrašnjost vozila brže dostiže prijatnu temperaturu.

Zbog toga se ova opcija posebno preporučuje tokom velikih vrućina, kada želite da se automobil što prije rashladi.

Manje opterećenje za klimu i motor

Pravilna upotreba recirkulacije može da smanji opterećenje klima uređaja, jer kompresor ne mora iznova da hladi spoljašnji vreo vazduh. To može pozitivno da utiče i na potrošnju goriva, posebno tokom dužih vožnji po visokim temperaturama.

U praksi, automobil se brže rashlađuje, klima radi efikasnije, a sistem nije pod tolikim pritiskom. Baš zato ovo dugme nije samo "još jedna opcija" na instrument tabli, već koristan saveznik tokom ljeta.

Greška koju ne treba praviti

Ipak, postoji jedna važna stvar: recirkulaciju ne treba uključiti odmah čim sjednete u automobil koji je dugo stajao na suncu.

Kabina tada može biti ekstremno zagrijana, pa je najbolje da prvo otvorite prozore i pustite da se nagomilani vreo vazduh izbaci napolje. Uključite klimu, krenite polako i vozite nekoliko minuta sa otvorenim prozorima ili makar kratko provjetrite automobil.

Tek kada osjetite da iz ventilacionih otvora počinje da izlazi hladniji vazduh, zatvorite prozore i uključite dugme za recirkulaciju. Tada će sistem najbrže postići efekat.

Kada ne treba koristiti recirkulaciju?

Recirkulacija nije namijenjena da bude uključena baš sve vrijeme. Ako je predugo koristite, naročito kada je u vozilu više putnika, stakla mogu početi da se magle, a vazduh u kabini može postati težak i ustajao.

Zato je najbolje koristiti je pametno – tokom najvećih vrućina i u početnoj fazi hlađenja kabine, a povremeno je isključiti kako bi u automobil ušao svjež vazduh, prenosi Kurir.

