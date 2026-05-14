Ne gasite automobil dok klima još radi: Pravilo od 2 minuta može vas spasiti velikog problema

Kada klima uređaj hladi kabinu, na isparivaču se stvara kondenzacija. Riječ je o dijelu sistema koji rashlađuje vazduh, a voda koja se tada formira najčešće se vidi ispod automobila kao kapljanje.

Problem nastaje kada se klima i motor ugase odjednom. Isparivač tada ostaje vlažan, hladan i zatvoren u unutrašnjosti komandne table. Pošto nema protoka vazduha koji bi ga osušio, vlaga ostaje zarobljena, a to je savršeno okruženje za razvoj mikroorganizama.

Već narednog dana, čim uključite ventilaciju, vazduh iz sistema može da izbaci neprijatan miris, ali i čestice koje mogu da iritiraju disajne puteve. Zbog toga se kod pojedinih vozača i putnika mogu javiti kašalj, kijanje, alergijske reakcije ili osjećaj težeg disanja.

Mnogi tada posegnu za sprejevima za dezinfekciju, mijenjanjem filtera kabine ili skupim tretmanima, ali se miris često vraća jer glavni uzrok nije uklonjen — vlaga koja ostaje na isparivaču.

Pravilo od dva minuta koje mijenja sve

Majstori često savjetuju vozačima da pred kraj vožnje ne gase odmah motor dok klima radi. Umjesto toga, potrebno je da uradite jednu jednostavnu stvar.

Oko dva minuta prije nego što stignete na odredište, isključite dugme A/C, ali ostavite ventilaciju da i dalje duva.

Tako kroz sistem nastavlja da prolazi običan vazduh, koji pomaže da se isparivač osuši prije nego što automobil bude ugašen. Kada nema zadržane vlage, znatno je manja šansa da se u ventilaciji razviju buđ, bakterije i neprijatan miris.

Ova navika ima još jednu prednost. Organizam se postepeno navikava na spoljašnju temperaturu, pa izlazak iz rashlađenog automobila na veliku vrućinu nije toliko neprijatan. Time se izbjegava i nagli temperaturni šok koji mnogima smeta tokom ljetnih dana.

Ne ostavljajte klimu uključenu pri gašenju auta

Još jedna česta greška je gašenje automobila dok je klima i dalje uključena. Kada sljedeći put startujete vozilo, sistem odmah pokušava da pokrene i motor i rashladni uređaj, što može dodatno da optereti elektroniku i kompresor.

Zato je bolje da se klima isključi nekoliko minuta ranije, a da ventilator nastavi da radi. Tako se sistem prirodno prosuši, a automobil se ne opterećuje nepotrebno pri narednom paljenju.

Šta ako se neprijatan miris već pojavio?

Ako se iz ventilacije već širi miris koji podsjeća na vlagu, ustajali vazduh, podrum ili sirće, to može da znači da se u sistemu već nakupio sloj nečistoće i mikroorganizama.

U blažim slučajevima može pomoći jednostavan trik sa grijanjem. Upalite automobil, zatvorite prozore, uključite grijanje na najjače i pustite da radi oko deset minuta, dok vi niste u vozilu. Visoka temperatura može da isuši kanale i smanji dio bakterija koje izazivaju neprijatan miris.

Ipak, ukoliko se miris stalno vraća, najbolje je obratiti se servisu. Profesionalno čišćenje sistema ventilacije i klima uređaja može biti neophodno kada se problem već proširio dublje u sistem.

Mala navika koja štedi novac

Umjesto da svake sezone trošite novac na sprejeve, dezinfekcije i razne preparate, dovoljno je da promijenite rutinu pred kraj vožnje. Isključite klimu, ostavite ventilaciju da radi još nekoliko minuta i tek onda ugasite automobil.

Na taj način čuvate klima uređaj, smanjujete mogućnost pojave neprijatnih mirisa i obezbjeđujete svježiji vazduh u kabini. Sitnica koja traje dva minuta može da napravi veliku razliku, posebno tokom ljetnih mjeseci kada se klima u automobilu koristi svakodnevno.

(Kurir)