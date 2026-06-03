Istraga protiv tinejdžera u Njemačkoj zbog planiranja napada na sinagogu

Autor:ATV
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Tužilaštvo u Minhenu pokrenulo je istragu protiv petnaestogodišnjaka osumnjičenog za planiranje napada u Njemačkoj.
Tinejdžer, koji je simpatizer terorističke grupe "Islamska država", planirao je napad na sinagogu i skladištio veliku količinu pirotehničkog materijala u kući.
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Iz njemačkog tužilaštva navode da je tinejdžer optužen za pripremu teškog čina nasilja koji ugrožava državu, te za finansiranje terorizma.
Kako piše list "Augsburger algemajne", tinejdžer je u oktobru izgubio dva prsta prilikom detonacije naprave domaće izrade, što je navelo istražitelje da ga identifikuju kao osumnjičenog.
Njemačka je poslednjih godina u stanju pripravnosti zbog potencijalnih islamističkih napada.
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Ovaj slučaj je istakao zabrinutost zbog radikalizacije mladih i pristupa eksplozivnim materijalima, prenosi Dojče vele.
(SRNA)
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