Četiri prijatelja se suočila sa jakim talasima u moru: Dvojica preminula, dvojica u teškom stanju

Autor:ATV
Komentari:0
Teška tragedija dogodila se na obali Šenđina u Albaniji, gdje su četiri prijatelja sa Kosova ušla u more i suočila se sa jakim talasima.
Kako prenosi izvještač Top Channela sumnja se da su mladiće povukle morske struje i talasi, pri čemu su dvojica izgubila život, dok se za drugu dvojicu navodi da su u teškom stanju.
Još nema zvanične potvrde nadležnih organa o okolnostima događaja i stanju ostalih osoba.
Region
Tužilaštvo Crne Gore zatražilo maksimalnu zatvorsku kaznu za Zvicera
Na lice mjesta se očekuje dolazak spasilačkih službi i policije kako bi se situacija u potpunosti razjasnila.
Istraga je u toku, a nadležni bi u narednim satima trebalo da saopšte više detalja.
(Telegraf.rs)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
52 min0
Region
1 h0
Region
1 h0
Region
1 h0
Najnovije
Trenutno na programu