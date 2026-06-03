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Četiri prijatelja se suočila sa jakim talasima u moru: Dvojica preminula, dvojica u teškom stanju

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ATV
03.06.2026 18:39

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Таласи у океану
Foto: pexels/ Shafky Zubair

Teška tragedija dogodila se na obali Šenđina u Albaniji, gdje su četiri prijatelja sa Kosova ušla u more i suočila se sa jakim talasima.

Kako prenosi izvještač Top Channela sumnja se da su mladiće povukle morske struje i talasi, pri čemu su dvojica izgubila život, dok se za drugu dvojicu navodi da su u teškom stanju.

Još nema zvanične potvrde nadležnih organa o okolnostima događaja i stanju ostalih osoba.

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Na lice mjesta se očekuje dolazak spasilačkih službi i policije kako bi se situacija u potpunosti razjasnila.

Istraga je u toku, a nadležni bi u narednim satima trebalo da saopšte više detalja.

(Telegraf.rs)

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nesreća

talasi

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