Logo
Large banner

Ko je preminuli Edin Avdić: Volio ga cijeli Balkan

Autor:

ATV
03.06.2026 18:07

Komentari:

0
Преминуо Един Авдић
Foto: Screenshot / YouTube

Veoma tužne vijesti su pogodile naš region, čitav Balkan, pa i čitavu Evropu. Poznati košarkaški komentator i novinar, Edin Avdić umro je iznenada u 47. godini.

Edin Avdić je neko ko je godinama i te kako bio popularan na ovim prostorima zbog svojih prenosa kako NBA lige, tako i regionalnog takmičenja u ABA ligi. Njegov komentatorski uzor bio je Džim Ros, koji je prenosio kečere.

Един Авдић

Košarka

Preminuo poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić

Avdić je rođen Sarajevu 19. juna 1979. godine, a košarkom je počeo da se bavi već u djetinjstvu. Igrao je košarku u sarajevskoj Bosni, ekipi koja je postala prvak Evrope, baš u godini kada se rodio Edin Avdić, zbog čega je njiva povezanost bila i veća.

Tokom mlađih kategorija je bio bek šuter, a onda je prelaskom u prvi tim postao i plejmejker. Njegova karijera nije potrajala, pošto je odlučio da prekine s košarkom i posveti se fakultetu. Upisao je Fakutlet političkih nauka (novinarski smer) u rodnom Sarajevu, gdje ga je i završio.

Миливоје Брковић

Region

Polomljena mu vilica: Brutalno pretučen odbornik Milivoje Brković

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u, gdje je i stekao popularnost prenosima NBA lige.

Odmah nakon OBN-a se zaposlio na Areni sport, gdje je radio do posljednjeg dana svog života. Osim komentatorskog posla, Edin Avdić je bio poznat i kao voditelj brojnih košarkaških podkastova, ali i pisanjem velikog broja kolumni.

Bio je poznat i kao navijač Juta Džeza, za koje je navijao otkako je znao za sebe, podsjeća "Telegraf".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Umro Edin Avdić

Edin Avdić

In memoriam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026

Tenis

ŠOK: Sabalenka želi da se povuče iz tenisa

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom Federacijom

1 h

0
Крупни план жене која прима третман трепавица у спа центру, показујући прецизност и wегу.

Stil

Kako uvijač za trepavice može izmijeniti izgled očiju?

1 h

0
Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

Banja Luka

Banjaluka ostaje u mraku: Evo gdje sutra neće biti struje

1 h

0

Više iz rubrike

Един Авдић, познати новинар и коментатор

Košarka

Preminuo poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić

1 h

0
кошаркаш Никола Топић

Košarka

KSS se hitno oglasio zbog Topića

6 h

0
3x3 Лиге Републике Српске

Košarka

Počinje sedma sezona 3x3 Lige Republike Srpske, poznato gdje je prenos

1 d

0
Црвена звезда добија новог тренера: Наводно постигнут договор

Košarka

Crvena zvezda dobija novog trenera: Navodno postignut dogovor

1 d

0

  • Najnovije

19

15

Oglasila se ABA liga zbog smrti Edina Avdića

19

11

Blokada budžeta koči uvođenje NCTS sistema

19

07

Vozač poginuo nakon slijetanja automobilom u rijeku Unu

18

58

Centralne vijesti, 03.06.2026.

18

54

Darko Lazić o tragediji koja ga je zadesila: ''Ne mogu zamijeniti brata, ali sam uz njih''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner