Ko je preminuli Edin Avdić: Volio ga cijeli Balkan

Veoma tužne vijesti su pogodile naš region, čitav Balkan, pa i čitavu Evropu. Poznati košarkaški komentator i novinar, Edin Avdić umro je iznenada u 47. godini.

Edin Avdić je neko ko je godinama i te kako bio popularan na ovim prostorima zbog svojih prenosa kako NBA lige, tako i regionalnog takmičenja u ABA ligi. Njegov komentatorski uzor bio je Džim Ros, koji je prenosio kečere.

Košarka Preminuo poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić

Avdić je rođen Sarajevu 19. juna 1979. godine, a košarkom je počeo da se bavi već u djetinjstvu. Igrao je košarku u sarajevskoj Bosni, ekipi koja je postala prvak Evrope, baš u godini kada se rodio Edin Avdić, zbog čega je njiva povezanost bila i veća.

Tokom mlađih kategorija je bio bek šuter, a onda je prelaskom u prvi tim postao i plejmejker. Njegova karijera nije potrajala, pošto je odlučio da prekine s košarkom i posveti se fakultetu. Upisao je Fakutlet političkih nauka (novinarski smer) u rodnom Sarajevu, gdje ga je i završio.

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Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u, gdje je i stekao popularnost prenosima NBA lige.

Odmah nakon OBN-a se zaposlio na Areni sport, gdje je radio do posljednjeg dana svog života. Osim komentatorskog posla, Edin Avdić je bio poznat i kao voditelj brojnih košarkaških podkastova, ali i pisanjem velikog broja kolumni.

Bio je poznat i kao navijač Juta Džeza, za koje je navijao otkako je znao za sebe, podsjeća "Telegraf".