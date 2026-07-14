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Dešan otkrio da li je Embape spreman za polufinale protiv Španije

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 07:50

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Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Selektor reprezentacije Francuske Didije Dešan otklonio je sve sumnje u vezi sa fizičkim stanjem kapitena Kilijana Embapea, potvrdivši da će biti spreman za polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Španije.

Najbolji strijelac turnira i ključni igrač "trikolora" biće u sastavu za duel u Teksasu, koji mnogi analitičari nazivaju "finalom prije finala".

Vijest da je Embape zdrav i spreman donijela je veliko olakšanje francuskim navijačima, nakon što se pojavila zabrinutost zbog povrede skočnog zgloba koju je zadobio u četvrtfinalnoj pobjedi protiv Maroka.

Zabrinutost za Embapeovo stanje nastala je kada je zatražio izmjenu u 77. minutu utakmice protiv Maroka, poslije udarca u desni skočni zglob.

Riječ je o istom zglobu koji mu je stvarao probleme i u prošlosti, još od povrede u finalu Kupa Francuske 2020. godine.

Nakon utakmice viđen je sa ledom na bolnom mjestu, što je dodatno podstaklo spekulacije o njegovoj spremnosti za polufinalni duel sa Španijom.

Ipak, sam Embape je već neposredno poslije četvrtfinala umanjio značaj povrede, izjavivši da se osjeća dobro.

Smanjen obim treninga kao mjera predostrožnosti

Na konferenciji za medije uoči utakmice, selektor Dešan je detaljno objasnio situaciju sa svojim kapitenom, umanjujući značaj činjenice da Embape nije obavio posljednji trening sa ekipom. Napadač je učestvovao u početnom dijelu treninga, ali je kasnije radio smanjenim intenzitetom.

„Kilijan je dobro“, kratko je poručio Dešan, prije nego što se osvrnuo na zabrinutost medija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Didije Dešan

Kilijan Embape

Francuska

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbal utakmica

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