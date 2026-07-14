Borac u Sofiji traži prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

Prvi susret ova dva tima, prije sedam dana na Gradskom stadionu u Banjaluci, završen je neriješeno 1:1. Utakmica u Sofiji počinje u 19 časova i 30 minuta.

Banjalučki tim juče je trenirao u Sofiji, a nakon toga trener Vinko Marinović i golman Nikola Ćetković obratili su se novinarima sa puno optimizma uoči ovog duela.

- Prva utakmica završena je 1:1 i rezultat je ostao otvoren. U prvom susretu na djelu smo vidjeli dvije kvalitetne ekipe i svaka je imala svoje periode dobre igre, a rezultat je mogao da ode u jednom ili drugom pravcu. Analizirali smo tu utakmicu i tokom treninga radili na onim stvarima koje su nam potrebne za ovu utakmicu. Očekujem zahtjevan meč, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koji je potreban da bismo se plasirali u naredni krug - izjavio je Marinović.

Iskusni strateg Borca i dalje ima visoko mišljenje o protivničkom timu.

- Što se tiče Levksog i prije samog žrijeba znali smo da se radi o kvalitetnoj ekipi što smo i vidjeli u prvom meču. Međutim, isto tako i mi imamo kvalitet i vjerujemo da uz dobru igru možemo ostvariti prolazak u naredno kolo - dodao je Marinović.

Prošlu utakmicu igrali su bez povrijeđenog kapitena Srđana Grahovca i defanzivca Juriha Karoline. Nije poznato ko će se naći u sastavu za današnji meč.

- Pred prošlu utakmicu sam rekao da će igrati samo oni koji su najspremniji. Igrali smo jako dobro prvo poluvrijeme i taj model igre treba da zadržimo, odnosno da i sutra igramo tako i imamo isti pristup - poručio je Marinović.

Timsku igru svoje ekipe apostrofirao je kao ključan faktor.

- Levski ima tehnički jako dobre igrače koji imaju kvalitet u situacijama jedan na jedan. I ne samo to, već i kompletna ekipa ima dobar kvalitet. S druge strane, moramo igrati timski i tim igračima ne smijemo ostaviti prostora do dođu izražaja. Sigurno je da nas čeka jako teška utakmica. Spremali smo za nju i dobro radili cijele sedmice. Očekujem da odigramo dobru timsku utakmicu jer ako ne budemo igrali timski teško ćemo do prolaza - naglasio je Marinović.

Sličnog razmišljanja je i golman Ćetković.

- Samo ime našeg kluba kaže da uvijek ide na pobjedu i da da svoj maksimum. Tako će biti i sutra. Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom koji iza sebe ima veliki broj evropskih utakmica. Ako budemo kompletni i budemo imali timsku igru mislim da rezultat u našu korist neće izostati - rekao je Ćetković.

On se vratio u Borac nakon višegodišnjeg oporavka od povrede koljena. Naime, on je tokom 2023. godine u susretu sa bečkom Austrijom u Banjaluci pokidao ligamente.

- Iskreno toliko dugo sam bio odsutan da sam jedva dočekao da se vratim na Gradski stadion. Dobro sam se spremio i fizički i psihički, dobro se osjećam, imam podršku ekipe. Saigrači vjeruje u u mene, ja vjerujem u njih i mislim da je to najbitnije kao i to da svi budemo zdravi kako bismo dali svoj maksimum. Što se tiče našeg protivnika uvjerili smo se u njihove najbolje strane, ali i mane koje svaka ekipa ima. Znamo gdje su naše prednosti i trudićemo se da to maksimalno iskoristimo - naglasio je Ćetković.

On se osvrnuo i na podršku navijača koji bi danas trebalo da ih bodre u Sofiji.

- Svi koji prate Borac znaju koliko Banjalučanima znači naš klub i koliko navijači prate naše utakmice. To pokazuju time što dolaze gdje god on da igra, bilo ih pet ili 105 oni su organizovani da nam daju podršku. Beskrajno smo im zahvalni na tome i jedva čekamo da ih vidimo sutra i čujemo njihovu pjesmu sa tribine. Daćemo svoj maksimum da odigramo što je moguće bolje za grad i klub i za njih - istakao je Ćetković.

(RTRS)