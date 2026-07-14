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Oglasio se prijatelj pokojnog Andrije Bajića: Otkrio da li je Mala Cana bila s njim iz koristi

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ATV redakcija
14.07.2026 08:05

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Огласио се пријатељ покојног Андрије Бајића: Открио да ли је Мала Цана била с њим из користи
Foto: screenshot / TV Pink

Dugogodišnji prijatelj porodice Bajić, estradni menadžer, harmonikaš i umjetnik Slobodan Betulić Betula, apelovao je da se prestane sa nagađanjima i da se uspomena na velikog umjetnika sačuva dostojanstveno.

Betula, koji ističe da je sa Andrijom Bajićem godinama sarađivao i bio prijatelj, kaže da ga pogađa način na koji se u medijima i na društvenim mrežama govori o pjevačevom privatnom životu.

- Čitam razne priče po medijima i društvenim mrežama. Kao čovjek koji se godinama bavi estradom i koji je organizovao brojne manifestacije na kojima je Andrija učestvovao, zaista mi je krivo što mnogi komentarišu stvari o kojima zapravo ništa ne znaju. Ne poznaju ni Andriju ni Canu, a iznose razne zaključke -rekao je Betulić.

On ističe da je sa pokojnim pjevačem bio izuzetno blizak i da mu je Andrija ukazivao veliko povjerenje.

- Bili smo veliki prijatelji. Imao je povjerenja u mene i pričao mi je o mnogim stvarima iz svog života, pa i o odnosima sa ćerkama. Međutim, to nikada neću komentarisati, jer smatram da to nije ni ukusno ni primjereno. To su privatne stvari koje treba da ostanu u krugu porodice- poručio je.

Govoreći o odnosu Andrije Bajića i njegove supruge Male Cane, Betula naglašava da je njihova ljubav bila iskrena i da nije bila zasnovana na materijalnim interesima.

- Kada je upoznala Andriju, Cana nije znala ni šta on posjeduje, ni kakvu imovinu ima. Među njima se rodila ljubav i spojili su se kao ljudi. Andrija je otišao da živi kod nje u Devojački bunar, a ona ga je čuvala kao malo vode na dlanu. Uvjeren sam da su mu upravo njen trud, pažnja i ljubav produžila život. To govorim iz onoga što sam lično vidio tokom svih godina njihovog zajedničkog života -rekao je on.

Tokom njihovog braka često su zajedno nastupali i družili se, zbog čega je imao priliku da izbliza vidi njihov odnos.

- Imali smo desetine zajedničkih nastupa, svirki i koncerata. Znam koliko su bili posvećeni jedno drugom i zato mi je teško kada danas čitam razne neistine- kazao je Betula.

Na kraju je uputio apel javnosti da se više pažnje posveti bogatom umjetničkom nasleđu Braće Bajić, a manje njihovom privatnom životu.

- Molim ljude da ne pišu svašta o Braći Bajić. Njihove pjesme i djela živjeće još mnogo godina poslije njih. Treba da postoji malo više dostojanstva i poštovanja prema ljudima koji su toliko dali narodnoj muzici. Koga treba da zanima šta je ostavio, kakvi su bili porodični odnosi ili bilo šta slično? To nije naša briga, niti bi trebalo da bude tema javnosti. I Cani sam rekao da svog supruga isprati dostojanstveno i da se ne obazire na razne priče -zaključio je Slobodan Betulić Betula za Kurir.

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Andrija Bajić

Mala Cana

Pjevač

umjetnik

Slobodan Betulić Betula

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