Mala Cana napala čovjeka zbog fotografije sa porodicom: Haos na komemoraciji

Autor:ATV redakcija
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Danas se u MTS dvorani održava komemoracija pjevaču Andriji Bajiću, koji je preminuo 7. jula u 89. godini.
Sve je spremno da se njegove kolege i prijatelji oproste od njega. Na bini je postavljen sto na kojem stoji njegova fotografija oko koje su bijele ruže, a na video bimu se smenjuju njegove fotografije.
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Mala Cana kada je ugledala porodičnu fotografiju napala je čovjeka iz organizacije SEMUS-a zbog porodične fotografije koja je stajala na bini.
Poznato je da je je pevačica, kako je nekoliko puta istakla, u lošim odnosima sa kćerkama i porodicom pokojnog pjevača, a samo jedan od razloga sukoba jeste imovina.
Kako se može vidjeti u video snimku, udovica je ušla u sukob sa čovjekom koji joj je pokazao gdje će sjediti tokom komemoracije.
"Čekaj me ja ću da dođem. Štitio si me i čuvao od svih, hvala ti na tome. Branio si me od svih. Bio si ponosan na mene, govorio si: 'Moja lijepa ženica'. Oprosti što nisam otišla u kuću. Ne mogu, Andrija, ne mogu da idem Djevojački bunar u tu kuću, ne mogu da uđem dušo. Kod kume sam moje Jasmine i kod kuma koji te je brijao u bolnici, oni me čuvaju i paze", naricala je Mala Cana.
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Udovica pjevača je potom otkrila i da će Andrija Bajić počivati u Aleji zaslužnih građana.
"Mogli smo još, nije ti bilo vrijeme, godine su broj, ali sve što sam se borila, kao i do sada, za sve, da ti se uradi komemoracija, da budeš sahranjen u Aleji, da mogu slobodno da mogu slobodno da dođem da plačem. Da niko ne može da mi zabrani da te oplakujem svaki dan, živote moj, srećo moj", uz suze je govorila Mala Cana koja je potom doživjela šok što nigdje nema zajedničkih fotografija nje i Andrije Bajića.
"Sram ih bilo, nijednu našu sliku nisu mi tražili", bijesno je rekla, prenosi "Kurir".
Supruga pokojnog pjevača stigla je u MTS dvoranu u pratnji obezbjeđenja.
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Čim je ušla u salu, prišla je stolu i počela da razgovara sa suprugovom fotografijom, koju ne prestaje da ljubi.
Još uvijek nije poznato kada će pjevač, koji je slavu stekao zajedno sa bratom Tomislavom, kao duo Braća Bajić biti sahranjen.
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