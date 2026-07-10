Laura Prgomet puštena na slobodu nakon incidenta, određene joj mjere opreza

Bivša učesnica RTL-ovog šou-a "Gospodin Savršeni" Laura Prgomet puštena je na slobodu nakon što je prethodno uhapšena zbog izazivanja incidenta u kafiću u Dubrovniku.

Lauri je prvobitno određen pritvor u trajanju od 30 dana i to zbog počinjenja dva krivična d‌jela napada na službenu osobu.

Međutim, kako prenosi Net.hr prihvaćena je žalba njene odbrane te je preinačena odluka sudije čime joj je ukinut istražni zatvor.

Uz to su joj određene i mjere opreza - mora se dva puta sedmično javljati nadležnoj policijskoj stanici.

Njen advokat Robert Bačić za Net.hr je pojasnio: "Nakon temeljne obrade uvažena je moja žalba i puštena je na slobodu. Nadležni sud prihvatio je naše argumente da postoji blaža mjera, a ne najstroža - istražni zatvor".

"Sada se nastavlja dalji tok postupka, nije još ništa gotovo, ali ovo je za početak", dodao je te napomenuo: "Zadovoljan sam odlukom. Laura je sada puno bolje, trebala bi ići za Zagreb".

Scena Nakon haosa u kafiću: Lauri Prgomet određen jednomjesečni pritvor

Podsjetimo, Prgomet je prije nekoliko dana ušla u kafić koji se nalazi na Lapadskim dvorima u Dubrovniku i počela lomiti inventar. Nakon toga ju je policija privela, objavio je ranije Dubrovački dnevnik.

Na TikToku je objavljen snimak njenog privođenja. Kako je moguće vid‌jeti na snimku, ona je vikala ispred kafića dok su je policajci privodili.