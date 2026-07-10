Željko Mitrović presjekao: Voditeljka ostala bez emisije: "Istina je"

Voditeljka Milica Kon proslavila se vodeći emisiju "Brak na neviđeno", koja je stekla veliku popularnost među gledaocima, ali je u jednom trenutku iznenada prestala da se emituje.

Iako je emisija privukla veliku pažnju publike i stekla brojne gledaoce, na Pink televiziji donijeta je odluka da se njeno emitovanje obustavi.

Milica je pred kamerama progovorila o tome da li ima nade da se emisija vrati na male ekrane.

"Istina je, za sada više ne snimamo emisiju. Vidjećemo šta će se dešavati. Ako Pink bude zainteresovan za nastavak, eto nas ponovo. Ako ne, pripremićemo neke nove formate", rekla je Milica prilikom pojavljivanja na jednom javnom događaju.

Podsjetimo, Milica Kon jednom prilikom privukla pažnju javnosti zbog simpatične situacije koja se dogodila tokom snimanja emisije.

Jedan od takmičara pojavio se pred kamerama u odijelu, a voditeljka je primjetila da mu je šlic ostao otkopčan, pa je riješila da mu pomogne.

"Ne znam da li si ovo namjerno ostavio da bih te ja zakopčala ili kako voliš?", rekla je Milica, a takmičar je bio vidno zbunjen, pa joj je odgovorio:

"Zanimljivo je kada voditeljka odradi još neke stvari", rekao je on tada.

Inače, Milica je ranije govorila o borbi sa viškom kilograma i promjenama kroz koje je prošla kako bi se osjećala zdravije i zadovoljnije svojim izgledom.

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Danas ističe da vodi računa o ishrani, ali da sebi povremeno dozvoli i mali predah, naročito na putovanjima.

"Osjećam se bolje nego ikada. Dosta dugo radim na tome. Osim zbog zdravlja, odlučila sam da se vratim na djevojačku kilažu i zbog izgleda", rekla je ona nedavno i otkrila kako se hrani.

"Za doručak pojedem omlet od dva jaja, krišku zdravog hljeba i salatu. Ručak je uvijek neko kuvano jelo, može biti sočivo ili musaka sa salatom. Večera je salata sa proteinom. Omiljeni specijalitet kojim se počastim nakon dugog i napornog dana su špageti sa tartufima", rekla je tad voditeljka za "Hello".

U jednom ranijem intervjuu Milica je šokirala javnost iskrenim priznanjem o periodu kada se borila sa viškom kilograma, prenosi Telegraf.

"Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest mjeseci samo da smršam'. Željela sam malo da propatim, malo da mi ne da djecu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla", ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN".