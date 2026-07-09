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Nakon što je Jelisaveta napustila Srbiju, oglasio se Pavle Mensur! Glumac pokazao s kim provodi vrijeme

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 18:16

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романса љубавна веза
Foto: Instagram/Jelisaveta Orašanin/Pavle Mensur

Glumica Jelisaveta Orašanin otputovala je sa decom na Bali, odakle je sa pratiocima podijelila niz fotografija i snimaka koji pokazuju kako provodi dane na jednoj od najpopularnijih egzotičnih destinacija.

Nakon uživanja na prelepim plažama, Jelisaveta je obišla i poznatu umetničku galeriju, a posebnu pažnju privukla je fotografija njene ćerke Petre pored bazena, koja je raznežila njene pratioce.

Dok glumica odmara na Baliju, njen partner, glumac Pavle Mensur, oglasio se na društvenim mrežama.

On je objavio fotografiju iz kućne atmosfere na kojoj pozira u bademantilu sa cigaretom u ruci, dok vrijeme provodi sa svojom mačkom.

Podsjetimo, Jelisaveta Orašanin u poslednje vrijeme više ne krije svoju emotivnu vezu sa Pavlom Mensurom.

Njen novi životni stil uključuje redovne izlaske i noćne provode sa Pavlom, gdje uživaju na žurkama i ostaju zajedno do rane zore, kako prenose portali.

Јелисавета Орашанин

Scena

Oglasila se Jelisaveta Orašanin, po prvi put o razvodu i novoj ljubavnoj vezi

- Jelisaveti ne smeta to što je zvanično i dalje u braku sa Milošem, ona je nastavila sa svojim životom i ne mari za komentare ljudi. Prija joj nova veza i emotivno je ispunjena. Uskoro će se i razvesti, pa će sve doći na svoje. Vidite i sami da se ona ne krije i da je srećna, živi kao devojka - rekao je izvor za Blic.

Više se ne kriju

- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - otkrio je sagovornik.

Njih dvoje su se na jednom okupljanju sve vreme grlili i ljubili i nisu se krili od prisutnih ljudi.

(telegraf)

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Pavle Mensur

Jelisaveta Orašanin

Miloš Teodosić

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