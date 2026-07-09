Snažan zemljotres u Češkoj i Slovačkoj

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Češku i Slovačku, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

Epicentar potresa bio je u centralnoj Češkoj, na dubini od 10 kilometara, nedaleko od mjesta Pribram.

Podrhtavanje tla osjetilo se u Pragu, glavnom gradu Češke, koji je oko 60 kilometara sjeveroistočno od epicentra.

U Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, koji je udaljen oko 298 kilometara od epicentra osjetilo se slabije podrhtavanje tla, prenosi Srna.

Druge informacije za sada nisu poznate.