Snažan zemljotres u Češkoj i Slovačkoj

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Češku i Slovačku, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ).
Epicentar potresa bio je u centralnoj Češkoj, na dubini od 10 kilometara, nedaleko od mjesta Pribram.
Podrhtavanje tla osjetilo se u Pragu, glavnom gradu Češke, koji je oko 60 kilometara sjeveroistočno od epicentra.
U Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, koji je udaljen oko 298 kilometara od epicentra osjetilo se slabije podrhtavanje tla, prenosi Srna.
Druge informacije za sada nisu poznate.
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