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Snažan zemljotres u Češkoj i Slovačkoj

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 19:00

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упозорење земљотрес бих данас
Foto: Printscreen/Youtube/Rich DeMuro

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Češku i Slovačku, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

Epicentar potresa bio je u centralnoj Češkoj, na dubini od 10 kilometara, nedaleko od mjesta Pribram.

Podrhtavanje tla osjetilo se u Pragu, glavnom gradu Češke, koji je oko 60 kilometara sjeveroistočno od epicentra.

U Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, koji je udaljen oko 298 kilometara od epicentra osjetilo se slabije podrhtavanje tla, prenosi Srna.

Druge informacije za sada nisu poznate.

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Zemljotres

Češka

Slovačka

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