Hoće li Slovenija napustiti NATO? Traži se referendum

Zoran Stevanović, predsjednik slovenačkog parlamenta, smatra da treba provjeriti raspoloženje naroda u vezi sa članstvom ove zemlje u NATO-u i predložio da bi referendum o članstvu Slovenije u alijansi mogao biti održan istovremeno sa jesenjim lokalnim izborima.

“S obzirom na to da sam juče raspisao lokalne izbore za 15. novembar, zbog ogromnih troškova, tog dana bi, uz sve ostale najavljene referendume, mogao biti održan i jedan mega, na kojem bi se moglo pokrenuti pitanje članstva Slovenije u NATO-u”, rekao je Stevanović.

U video izjavi objavljenoj na zvaničnom X nalogu stranke Resnica, istovremeno je izrazio protivljenje “slanju novca Ukrajini”.Janez Janša, premijer Slovenije, na samitu NATO-a u Ankari u srijedu, 8. jula, najavio je da će ova zemlja ove godine izdvojiti 50 miliona dolara, odnosno oko 44 miliona evra, za vojnu pomoć Kijevu u okviru inicijative PURL.

“Ovih 44 miliona je mnogo potrebnije samoj Sloveniji u ovom trenutku. I prethodna vlada je četiri godine lopatom ubacivala naš novac u Ukrajinu, a rat tamo očigledno još uvijek traje. Ako težimo miru, onda nešto mora da se promjeni”, naveo je Stevanović.

Stevanovićeva izjava dolazi nakon samitu NATO-a, na kojem su lideri članica, između ostalog, razgovarali o podršci Ukrajini i ispunjavanju obaveza o povećanju izdataka za bezbjednost i odbranu na pet odsto BDP-a do 2035. godine.Od toga 3,5 odsto za osnovne potrebe odbrane i 1,5 odsto za ostale investicije vezane za bezbjednost i odbranu, piše slovenački portal 24ur.