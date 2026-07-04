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Tragedija u Sloveniji: Radnik iz BiH ispao i kašike bagera i poginuo

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ATV redakcija
04.07.2026 17:20

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Foto: Pixabay

Na gradilištu na području Domžala u Sloveniji jutros je poginuo 23-godišnji Dženis Emrić iz Jezerskog kod Bosanske Krupe, nakon teške nesreće tokom izvođenja građevinskih radova.

Prema zvaničnim informacijama Policijske uprave Ljubljana, nesreća se dogodila nešto prije 8 sati ujutro. Dvojica radnika nalazila su se u kašici bagera kada se ona, iz za sada neutvrđenog razloga, iznenada zanjihala. Obojica su potom pala na tlo.

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Jedan od radnika prošao je s lakšim tjelesnim povredama, dok je drugi zadobio izuzetno teške povrede.

Uprkos brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći i pokušajima ljekara da mu spase život, preminuo je u bolnici.

Prema informacijama koje prenosi portal "GPMaljevac", riječ je o Dženisu Emriću (23) iz Jezerskog kod Bosanske Krupe.

Policija njegov identitet nije zvanično objavila, što je uobičajena praksa u ovakvim slučajevima.

Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj kojem su prisustvovali kriminalistički istražioci, istražni sudija i dežurni državni tužilac.

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Policija nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće na radu, a o rezultatima će biti obaviješteno nadležno tužilaštvo.

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Tagovi :

tragedija

nesreća

Slovenija

Poginuo radnik

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