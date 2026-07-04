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Završena obdukcija: Poznat uzrok smrti šestogodišnje djevojčice

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 15:20

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Završena je obdukcija šestogodišnje djevojčice iz Zenice koja je preminula u četvrtak naveče.

Djevojčica je u četvrtak u večernjim satima u besvjesnom stanju dovezena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari, uprkos pokušajima reanimacije, mogli samo konstatovati smrt.

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Budući da se u tom trenutku nisu mogli izjasniti o uzroku smrti, dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona naredio je obdukciju tijela, dok su službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a ZDK obavili uviđaj i preduzeli potrebne istražne radnje.

Portparol Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Čeljo potvrdio je da je obdukcija završena te da je utvrđeno kako je djevojčica preminula prirodnom smrću usljed prirodne bolesti.

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"Obdukcijom je utvrđeno kako je nastupila prirodna smrt uzrokovana prirodnom bolešću. Na unutrašnjem i vanjskom dijelu tijela nisu pronađeni nikakvi znakovi koji bi upućivali na nasilnu smrt”, izjavio je Čeljo, prenosi "Zenica blog".

Nalaz obdukcije tako je otklonio sumnje na nasilnu smrt ili postojanje elemenata krivičnog djela.

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Tagovi :

tragedija

Zenica

obdukcija

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