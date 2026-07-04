Pozlilo mu za volanom i zabio se u dva auta

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu M-17, na putu prema Ortiješu, prije skretanja za Aerodrom Mostar, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri putnička vozila.
Prema prvim informacijama, dva automobila nakon sudara završila su izvan kolovoza, dok su na svim vozilima pričinjena značajna materijalna šteta.
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Dijelovi automobila bili su rasuti po putu, zbog čega se saobraćaj na ovoj dionici odvijao otežano.
Na mjesto nesreće odmah su izašli pripadnici Policijske uprave Mostar i ekipa Hitne medicinske pomoći.
Prema nezvaničnim informacijama, vozaču jednog od automobila navodno je pozlilo za volanom, nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u još dva automobila.
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Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama, niti o tačnim okolnostima koje su dovele do nesreće.
Uviđaj je u toku, a više detalja biće poznato nakon što nadležne službe okončaju istragu, piše "Crna hronika".
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