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Dijete povrijeđeno u tržnom centru u Sarajevu: Vrata lifta mu zahvatila prste?

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 22:21

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

U tržnom centru u Sarajevu u večernjim satima jedno dijete je zadobilo povrede.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz ambulante Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, po izjavama njihove ekipe s terena riječ je o povredi ruke.

- Dijete je povrijeđeno, povreda je ruke. Odveženo je u bolnicu na dalje zbrinjavanje – potvrđeno je.

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Prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, djetetu su vrata lifta zahvatila prste, usljed čega je došlo do povrede ruke.

Iako postoje saznanja da je otac pokušao djetetu u tom momentu pomoći, i navodno i on zadobio povrede, iz Hitne pomoći te informacije nisu mogli potvrditi

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Sarajevo

tržni centar

povrijeđeno dijete

Hitna pomoć

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