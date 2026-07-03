Dijete povrijeđeno u tržnom centru u Sarajevu: Vrata lifta mu zahvatila prste?

U tržnom centru u Sarajevu u večernjim satima jedno dijete je zadobilo povrede.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz ambulante Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, po izjavama njihove ekipe s terena riječ je o povredi ruke.

- Dijete je povrijeđeno, povreda je ruke. Odveženo je u bolnicu na dalje zbrinjavanje – potvrđeno je.

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Prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, djetetu su vrata lifta zahvatila prste, usljed čega je došlo do povrede ruke.

Iako postoje saznanja da je otac pokušao djetetu u tom momentu pomoći, i navodno i on zadobio povrede, iz Hitne pomoći te informacije nisu mogli potvrditi