Dijete povrijeđeno u tržnom centru u Sarajevu: Vrata lifta mu zahvatila prste?

Autor:ATV redakcija
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U tržnom centru u Sarajevu u večernjim satima jedno dijete je zadobilo povrede.
Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz ambulante Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, po izjavama njihove ekipe s terena riječ je o povredi ruke.
- Dijete je povrijeđeno, povreda je ruke. Odveženo je u bolnicu na dalje zbrinjavanje – potvrđeno je.
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Prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, djetetu su vrata lifta zahvatila prste, usljed čega je došlo do povrede ruke.
Iako postoje saznanja da je otac pokušao djetetu u tom momentu pomoći, i navodno i on zadobio povrede, iz Hitne pomoći te informacije nisu mogli potvrditi
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