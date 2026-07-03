Motociklista prebačen u bolnicu nakon sudara sa taksijem

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U zeničkom naselji Bulevar dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i taksi.

Povrijeđeni motociklista je hitno prebačen u Uregentni blok Kantonalne bolnice Zenica gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede. Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz MUP-a ZDK, saobraćaj je na ovoj dionici bio obustavljen u periodu od 18 do 19:30 sati. Svijet Posvađali se vozač i putnik, autobus sletio u provaliju: Najmanje 40 mrtvih Nakon obavljenog uviđaja, saobraćaj je normalizovan. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok nesreće je neprilagođena brzina.

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