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Motociklista prebačen u bolnicu nakon sudara sa taksijem

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 19:47

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Удес мотоцикл
Foto: Pexels/Valentin Sarte/Ilustrativna fotografija

U zeničkom naselji Bulevar dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i taksi.

Povrijeđeni motociklista je hitno prebačen u Uregentni blok Kantonalne bolnice Zenica gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz MUP-a ZDK, saobraćaj je na ovoj dionici bio obustavljen u periodu od 18 do 19:30 sati.

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Nakon obavljenog uviđaja, saobraćaj je normalizovan.

Prema nezvaničnim informacijama, uzrok nesreće je neprilagođena brzina.

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Tagovi :

Zenica

Saobraćajna nesreća

povrijeđen motociklista

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