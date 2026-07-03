Kulja gust crni dim: Gori auto nasred puta u BiH, kolaps u saobraćaju

Autor:ATV redakcija
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U mjestu Vrapčići kod Mostara došlo je do požara na automobilu, koji se zapalio nasred puta.
Saobraćaj je blokiran, a na mjestu događaja kulja gust crni dim.
Tačan uzrok požara za sada nije poznat.
Ne zna se ni da li je neko povrijeđen, a na ovoj dionici formirale su se velike kolone vozila.
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