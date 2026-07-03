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Kulja gust crni dim: Gori auto nasred puta u BiH, kolaps u saobraćaju

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 19:14

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Пожар на ауту у Врапчићима
Foto: Screenshot

U mjestu Vrapčići kod Mostara došlo je do požara na automobilu, koji se zapalio nasred puta.

Saobraćaj je blokiran, a na mjestu događaja kulja gust crni dim.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat.

Ne zna se ni da li je neko povrijeđen, a na ovoj dionici formirale su se velike kolone vozila.

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Tagovi :

požar

Mostar

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