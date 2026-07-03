Logo

Sudar u centru Banjaluke, saobraćaj usporen

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 15:17

Komentari:

0
Саобраћајна незгода у Бањалуци код Врховног суда Републике Српске.
Foto: ATV

U Banjaluci je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Do sudara je došlo u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, u neposrednoj blizini Vrhovnog suda Republike Srpske.

Na vozilima je pričinjena manja materijalna šteta.

Saobraćaj se na ovoj dionici u centru grada trenutno odvija nešto sporije, zbog čega se vozačima savjetuje oprez.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

sudar

Saobraćajna nezgoda

Komentari (0)

Pročitajte više

Вјежбање током великих врућина: Како правилно одрадити тренинг?

Zdravlje

Vježbanje tokom velikih vrućina: Kako pravilno odraditi trening?

1 h

0
Митровић: Нелегални Уставни суд донио нелегитимне одлуке

BiH

Mitrović: Nelegalni Ustavni sud donio nelegitimne odluke

1 h

0
ПРЕНОС: Меморијални скуп 'У Братунац се не зове, у Братунац се иде'

Emisije

PRENOS: Memorijalni skup 'U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide'

1 h

0
Уставни суд БиХ

BiH

Vulić: Ustavni sud BiH poslušnik globalista i EU koji razgrađuju Dejton

1 h

0

Više iz rubrike

Основни суд у Бањалуци

Hronika

Pritvoren Banjalučanin zbog prijetnji da će ubiti dijete i roditelje supruge

1 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Kalač osumnjičen za pokušaj ubistva, predložen mu pritvor

2 h

0
Користио ометач за закључавање: Ухапшен у крађи на паркингу у Приједору

Hronika

Koristio ometač za zaključavanje: Uhapšen u krađi na parkingu u Prijedoru

5 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Nova tragedija u BiH: Preminula djevojčica (6), naređena obdukcija

6 h

0

  • Najnovije

16

07

Zbog ubistva srpskog bračnog para uhapšen bivši pripadnik OVK

16

05

Zaplijenjena hrpa para u BiH: Pronađen i snajper

16

00

Drama na snimanju spota Milice Pavlović: Automobil u plamenu, vatrogasci na terenu

15

58

Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ubistvo srpskog bračnog para

15

45

Htio da plati račun sićom, kasira ga odbio: Šta kaže zakon

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima