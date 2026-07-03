Sudar u centru Banjaluke, saobraćaj usporen

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.
Do sudara je došlo u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, u neposrednoj blizini Vrhovnog suda Republike Srpske.
Na vozilima je pričinjena manja materijalna šteta.
Saobraćaj se na ovoj dionici u centru grada trenutno odvija nešto sporije, zbog čega se vozačima savjetuje oprez.
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