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Koristio ometač za zaključavanje: Uhapšen u krađi na parkingu u Prijedoru

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 10:18

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Користио ометач за закључавање: Ухапшен у крађи на паркингу у Приједору
Foto: Ustupljena fotografija

Državljanin Srbije Milan N. uhapšen je juče u Prijedoru nakon što je uhvaćen u krađi na parkingu jednog tržnog centra u ovom gradu.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 01.07.2026. godine lišili slobode lice M.N. državljanina Republike Srbije koje je zatečeno u izvršenju krivičnog djela „Teška krađa“, navode iz PU Prijedor.

Kako je rečeno iz policije, on je, koristeći specijalni uređaj za ometanje signala za daljinsko zaključavanje vozila onemogućavalo vlasnike da zaključaju vozilo, nakon čega je iz istih krao predmete.

"Prilikom lišenja slobode pronađeni su i oduzeti radio uređaj za ometanje frekvencije i falsifikovani lični dokumenti Kraljevine Belgije koje je koristilo navedeno lice, ali sa drugim identifikacionim podacima. Pretresom stambenih prostorija koje je osumnjičeno lice iznajmilo za boravak na području Prijedora pronađeni su i oduzeti radio uređaj za ometanje frekvencije, mobilni telefoni, ručni satovi, dukati, novac, te drugi predmeti koji potiču iz krivičnih djela i koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku", navode iz PU Prijedor.

Хапшење у Приједору
Hapšenje u Prijedoru

On je juče predat u nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima „Teška krađa“, „Falsifikovanje isprave“ i „Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih djela“.

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Prijedor

Krađa

hapšenje

Parking

ometač za zaključavanje

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