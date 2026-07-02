Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo u Uni

Autor:ATV redakcija
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Pronađeno je tijelo nestale osobe na rijeci Uni, saopštila je Hrvatska gorska služba spašavanja.
"Potraga završila pronalaskom tijela nestale osobe", objavljeno je na Fejsbuk stranici HGSS-a.
Podsjećamo, kod Hrvatske Dubice tragalo se za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.
Kako su ranije objavili mediji u Hrvatskoj, policija i timovi za spasavanje tragali su se za ribarom koji je državljanin BiH.
Region
Nestao ribar iz BiH: Potraga i u Hrvatskoj
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