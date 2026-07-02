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Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo u Uni

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 22:10

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Потрага за рибаром из БиХ несталим у Уни
Foto: HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja

Pronađeno je tijelo nestale osobe na rijeci Uni, saopštila je Hrvatska gorska služba spašavanja.

"Potraga završila pronalaskom tijela nestale osobe", objavljeno je na Fejsbuk stranici HGSS-a.

Podsjećamo, kod Hrvatske Dubice tragalo se za nestalom osobom koja se prethodno nalazila u ribolovu.

Kako su ranije objavili mediji u Hrvatskoj, policija i timovi za spasavanje tragali su se za ribarom koji je državljanin BiH.

Потрага

Region

Nestao ribar iz BiH: Potraga i u Hrvatskoj

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pronađeno tijelo

Rijeka Una

potraga

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