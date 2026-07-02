Saobraćajna nesreća na auto-putu: Učestvovalo i vozilo Hitne pomoći

Autor:ATV redakcija
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Na dionici auto-puta Kakanj-Visoko dogodila se saobraćajna nesreća.
Kako je za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, u nesreći su učestvovali vozilo Hitne pomoći i jedno teretno vozilo.
Zbog nesreće saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, i to zaustavnom trakom, dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj.
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Informacije o eventualno povrijeđenim osobama za sada nisu poznate, a iz MUP-a ZDK navode da će više detalja biti saopšteno nakon uviđaja i prikupljanja svih relevantnih informacija.
Iz BIHAMK-a su apelovali na vozače da na ovom dijelu auto-putu voze smanjenom brzinom i prilagode vožnju uslovima na putu.
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