Amir Pašić Faćo osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora

Opštinski sud u Sarajevu danas je prvostepeno osudio Amira Pašića Faću za krivično djelo verbalnog zlostavljanja putem interneta na dvije godine i osam mjeseci zatvora.

Pašić se teretio za psihičko zlostavljanje nekoliko osoba. Presuda koja je izrečena danas je prvostepena i na nju postoji pravo žalbe.

Prema navodima iz optužnice, Pašić je 21. oktobra 2025. godine u Sarajevu bio svjestan da načinom svog izražavanja, uz senzacionalistički nastup povišenog tona, upućivanjem uvreda na ličnom, rodnom, profesionalnom i religijskom osnovu, kao i intenzivnih psovki, prema novinarki Rabiji Arifović postupa na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo i time narušava njen psihički integritet.

U optužnici se navodilo da je u oktobru prošle godine uputio uvrede i zamjenici državnog ministra za ljudska prava Duški Jurišić, a takođe i nakon što je javno osudila gnusne psovke i riječi upućene novinarki Rabiji Arifović.

Navodi se i da je u periodu od 9. avgusta 2025. godine pa do 22. oktobra 2025. godine uputio niz psovki i uvreda novinarki Daliji Hasanbegović-Konaković putem platforme TikTok, te federalnom ministru policije Rami Isaku.

„Ove izjave su izazvale osjećaj uznemirenja, povrede ličnog dostojanstva, emocionalnu uznemirenost, odnosno strukturisanja stresom uzrokovanog poremećaja“, istakli su ranije iz Tužilaštva KS.

Pašić je uhapšen u oktobru prošle godine i već duže od devet mjeseci se nalazi u pritvoru.



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