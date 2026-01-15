Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog nasilja

O produženju pritvora odlučivaće sud, nakon što zakaže ročište, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tereti se da je tokom 2025. godine koristeći psovke i uvrede putem društvenih mreža TikTok i Jutjuba, vrijeđao dostojanstvo četiri novinarke, zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i ministra unutrašnjih poslova FBiH, čime je narušio njihov psihički integritet.

- Dakle, radi se o intenzivnom, senzacionalističkom, vrlo uvredljivom, ponižavajućem istupu osumnjičenog koje je usmjereno na povredu ličnosti oštećenih osoba. U optužnici koja je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Amiru Pašiću - ranije su naveli iz Tužilaštva KS.