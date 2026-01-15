Logo
Large banner

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog nasilja

Izvor:

Avaz

15.01.2026

12:20

Komentari:

0
Амри Пашић Фаћо
Foto: YouTube/Screenshot

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Amira Pašića Faće zbog krivičnog d‌jela nasilje.

O produženju pritvora odlučivaće sud, nakon što zakaže ročište, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Tereti se da je tokom 2025. godine koristeći psovke i uvrede putem društvenih mreža TikTok i Jutjuba, vrijeđao dostojanstvo četiri novinarke, zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i ministra unutrašnjih poslova FBiH, čime je narušio njihov psihički integritet.

- Dakle, radi se o intenzivnom, senzacionalističkom, vrlo uvredljivom, ponižavajućem istupu osumnjičenog koje je usmjereno na povredu ličnosti oštećenih osoba. U optužnici koja je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Amiru Pašiću - ranije su naveli iz Tužilaštva KS.

Podijeli:

Tag:

Amir Pašić Faćo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амри Пашић Фаћо

Hronika

Optužnica protiv Faće zbog psihičkog nasilja nad Isakom, Jurišićevom i četiri novinarke

1 d

0
Амри Пашић Фаћо

Hronika

Ubiću te, djece mi: Faćo optužen da je prijetio direktoru

3 sedm

0
Амри Пашић Фаћо

Hronika

Tužilaštvo predložilo produženje pritvora Amiru Pašiću Faći

1 mj

0
Амри Пашић Фаћо

Hronika

Određen pritvor Amiru Pašiću Faći

2 mj

0

Više iz rubrike

У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина

Hronika

U Bijeljini uhapšen Ibrahim Bešlić, pronađeno 220 grama kokaina

1 h

2
Бањалука: Ухапшено осам лица због дроге

Hronika

Banjaluka: Uhapšeno osam lica zbog droge

1 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Poginuo pješak u teškoj nesreći u BiH

14 h

0
Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

Hronika

Nasilnik pušten na slobodu: Mučio i sjekao ženu

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

54

Stanivuković u Službenom glasniku BiH objavio odluku o naplati parkinga: Da li je primjenjiva?

12

27

Savo Minić na konferenciji za novinare

12

20

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog nasilja

12

15

Savo Minić vraća mandat

12

12

Misteriozni maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Sav u crnom, prekrio cijelo lice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner