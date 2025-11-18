Logo
Tužilaštvo predložilo produženje pritvora Amiru Pašiću Faći

Izvor:

Avaz

18.11.2025

09:22

Komentari:

0
Амри Пашић Фаћо
Foto: YouTube/Screenshot

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Opštinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Amiru Pašiću.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično d‌jelo, ali i pobjeći.

Inače, Amir Pašić Faćo je uhapšen 22. oktobra na području Mostara, a nakon toga mu je određen jednomjesečni pritvor. Kasnije je upućena žalba na tu odluku, ali nju je Opštinski sud u Sarajevu odbio.

Amir Pašić Faćo je osumnjičen za krivično d‌jelo psihičko nasilje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija.

