Broj žrtava porastao na 17! Preminule još dvije osobe iz Doma penzionera u Tuzli

U protekla 24 sata u UKCT preminule su dvije korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju.

Trenutno u UKCT na hospitalizaciji su dva pacijenta koja su hospitalizovana na Klinici za interne bolesti.

Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 17.

Iz Tužilaštva TK je saopšteno da će danas biti naređena i obavljena obdukcija tijela preminulih žena.