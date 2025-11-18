Broj žrtava porastao na 17! Preminule još dvije osobe iz Doma penzionera u Tuzli

Izvor:
U protekla 24 sata u UKCT preminule su dvije korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju.
Trenutno u UKCT na hospitalizaciji su dva pacijenta koja su hospitalizovana na Klinici za interne bolesti.
Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 17.
Iz Tužilaštva TK je saopšteno da će danas biti naređena i obavljena obdukcija tijela preminulih žena.
