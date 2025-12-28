Logo
Ovo će obradovati Grobare! Poznato kada se vraća Karlik Džons

Telegraf

28.12.2025

21:51

Ово ће обрадовати Гробаре! Познато када се враћа Карлик Џонс

Košarkaši Partizana upisali su ubjedljivu pobjedu u 12. kolu A grupe ABA lige, pošto su u hali "Pionir" u Beogradu slavili protiv Splita sa 110:74!

Osim što su se crno-bijeli zaboravili na debakl protiv Makabija u Evroligi, i upisali ubjedljivu pobjedu, za navijače crno-bijelih stigla je i još jedna vijest koja će ih i te kako obradovati!

Naime, Karlik Džons je medijima nakon meča sa Splitom, u prolazu otkrio da bi trebalo da se vrati do 30. januara 2026. godine, što bi značilo, najkasnije za nekih mjesec dana.

Inače, Karlik Džons se povrijedio u trećem kolu ABA lige, na meču protiv FMP-a 20. oktobra, kada je zadobio prelom metatarzalne kosti.

Tada je u četvrtoj dionici nezgodno doskočio, i odmah je uz bolnu grimasu pokazao da ne može da nastavi meč.

Na kraju, ispostavilo se da su prognoze poslije povrede bile tačne, s obzirom da se tada spekulisalo da bi Karlik trebalo da se vrati na teren tek krajem januara, odnosno, oko tri mjeseca nakon povrede, što je sada i sam košarkaš potvrdio.

KK Partizan

Karlik Džons

