Od rezidencije vrhovnog vođe Alija Hamneija ostale samo ruševine

Na društvenim mrežama pojavio se satelitski snimak mjesta na kom se vidi uništen takozvani zaštićeni kompleks ajatolaha Alija Hamneija, vrhovnog vođe Irana, u Teheranu.

Kompleks je direktno pogođen i na snimku se može vidjeti gusti dim koji se uzdiže iznad nekoliko uništenih objaketa.

Hamnei ovo zdanje inače koristi kao svoju rezidenciju i glavno mjesto za prijem visokih zvaničnika, ali nije poznato gdje se on trenutno nalazi.

Navodno, on i predsjednik Irana Masud Pezeškijan evakuisani su na sigurno.