Logo
Large banner

Od rezidencije vrhovnog vođe Alija Hamneija ostale samo ruševine

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

12:59

Komentari:

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана
Foto: Tanjug/AP

Na društvenim mrežama pojavio se satelitski snimak mjesta na kom se vidi uništen takozvani zaštićeni kompleks ajatolaha Alija Hamneija, vrhovnog vođe Irana, u Teheranu.

Kompleks je direktno pogođen i na snimku se može vidjeti gusti dim koji se uzdiže iznad nekoliko uništenih objaketa.

SVINJE-240925

Ekonomija

Postoji vrsta svinja i peradi koje niko u BiH ne želi uvoziti

Hamnei ovo zdanje inače koristi kao svoju rezidenciju i glavno mjesto za prijem visokih zvaničnika, ali nije poznato gdje se on trenutno nalazi.

Navodno, on i predsjednik Irana Masud Pezeškijan evakuisani su na sigurno.

Podijeli:

Tagovi :

ajatolah Ali Hamenei

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

Hronika

Policajci spasili muškarca iz rijeke Bosne

57 min

0
ОЈТ Бањалука

Hronika

Određen pritvor uhapšenima zbog tuče u Boriku

1 h

0
Несрећа у Врбањцима

Hronika

Zastrašujući video nesreće kod Kotor Varoša: Pijan uletio u dvorište

1 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Objavljeno koliko je raketa do sada lansirano iz Irana na Izrael

1 h

0

Više iz rubrike

Израел Иран напад

Svijet

Objavljeno koliko je raketa do sada lansirano iz Irana na Izrael

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: ''Sve što želim je sloboda za narod''

1 h

0
Израел напао Иран

Svijet

Pogođena kancelarija iranskog vrhovnog vođe, na meti bio i Ahmadinedžad?

1 h

0
Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН

Svijet

Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner