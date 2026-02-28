Od rezidencije vrhovnog vođe Alija Hamneija ostale samo ruševine

Izvor:
Telegraf
28.02.2026
12:59
Komentari:0
Na društvenim mrežama pojavio se satelitski snimak mjesta na kom se vidi uništen takozvani zaštićeni kompleks ajatolaha Alija Hamneija, vrhovnog vođe Irana, u Teheranu.
Kompleks je direktno pogođen i na snimku se može vidjeti gusti dim koji se uzdiže iznad nekoliko uništenih objaketa.
Ekonomija
Postoji vrsta svinja i peradi koje niko u BiH ne želi uvoziti
Hamnei ovo zdanje inače koristi kao svoju rezidenciju i glavno mjesto za prijem visokih zvaničnika, ali nije poznato gdje se on trenutno nalazi.
Navodno, on i predsjednik Irana Masud Pezeškijan evakuisani su na sigurno.
We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL— Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu