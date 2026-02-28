Sutra sunčano i natprosječno toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti uglavnom vedro i svježe, uz prolaznu oblačnost, dok se na istoku očekuje umjerena oblačnost. Ponegdje oko rijeka i po kotlinama moguća je pojava jutarnje magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Hronika Auto udario dvije djevojčice na pješačkom, majka sve vidjela

Tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost i temperaturu iznad prosjeka za ovo doba godine.

Uveče će doći do postepenog naoblačenja sa zapada koje će se do jutra proširiti na sve predjele.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do tri stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar, promjenljiv ili sjeverni, a na jugu južnih smjerova.

Republika Srpska Cvijanović: Prvi Ustav - temelj slobode, ustavnog poretka i postojanja Srpske

U većini predjela u Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijema, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bijelašnica jedan, Bijeljina i Ivan Sedlo 13, Čemerno 14, Bileća, Višegrad, Gacko i Sokolac 15, Sarajevo 16, Banjaluka, Doboj, Trebinje i Tuzla 17, Mrkonjić Grad 18, te Prijedor i Mostar 19 stepeni Celzijusovih.