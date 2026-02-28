Logo
Ovo su običaji i vjerovanja na Teodorovu subotu

28.02.2026

08:05

Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas proslavlja Teodorovu subotu, prvu u Vaskršnjem postu.

Na Todoricu, kako se još naziva ovaj dan, u crkvu odlaze da se ispovijede i pričeste d‌jeca, stari, bolesni, odnosno oni koji ne mogu da izdrže dugotrajni post.

Slavi se i kao krsna slava, a za Svetog Teodora vjeruje se da je zaštitnik stoke, naročito konja.

Sveti Teodor Tiron bio je vojnik koji je odbio da učestvuje u progonu hrišćana, čak je javno priznao hrišćansku vjeru, zbog čega je mučen i na kraju živ bačen u oganj.

Običaj je da se prve subote u velikom postu sprema koljivo, odnosno žito, kao spomen na veliko čudo kojim je sveti Teodor Tiron sačuvao i spasao hrišćanski narod od zle namjere cara Julijana, koji je naredio upravniku Carigrada da svim hrišćanima koji su se pridržavali Velikog posta hranu sa pijace tajno pospe krvlju.

Ротација полиција

Svijet

Kamiondžija iz BiH uhvaćen sa 20 kilograma heroina

Ali javio se Teodor Tiron tadašnjem arhijereju i reče mu da narod jede samo koljivo sa medom.

Hrišćani u subotu prve velikoposne sedmice koljivima otpraznovaše spomen svetog velikomučenika Teodora, zahvaljujući Bogu i proslavljajući svetog slugu Njegovog.

I od tada pa sve do sada, pravovjerni u cijelome svijetu koljivima proslavljaju u subotu prve sedmice Velikog posta uspomenu na ovo čudo, i poštuju Hristovog stradalca, da se ne bi zaboravilo tako dirljivo promišljanje Božije o hrišćanima i pomoć Svetog velikomučenika Teodora.

