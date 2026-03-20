Kesić: SAD bi mogle napustiti NATO savez

Nisam vjerovao do skora da bi SAD mogle napustiti NATO savez, ali sada sam promjenio mišljenje, rekao je Obrad Kesić, politički analitičar i ambasador i šef Misije BiH pri EU.

- Ulazimo u ozbiljnu realnost. Ono što smo mislili da je samo retorika, sada postaje velika realnost - naglasio je Kesić.

On navodi da za predsjednika SAD Donalda Trampa sukob donosi pozitivne rezultate, ako će on trajati do 14 dana.

- Sve preko toga donosi veliki rizik. Odnosi između Amerike i Evrope nisu dobri. Tramp žestoko kritikuje evropske zemlje - dodao je Kesić.