Poznato ko je upucan ispred poznatog restorana u Zemunu

Vojin L. (38) upucan je večeras ispred poznatog restorana u Zemunu!

Pucnjava se prema nezvaničnim informacijama dogodila oko 21.40 u Džona Kenedija.

Vojin L. je navodno upucan u nogu i pronađen je kako leži ispred automobila.

Scena Jovana Jeremić ovog vikenda neće voditi jutarnji program: Oglasila se misterioznom porukom

Prebačen je u bolnicu gde su mu konstatovane teže povrede.

Ranjeni se navodno nalazi na odsluženju zatvorske kazne zbog prodaje narkotika i pušten je na slobodni vikend.

Policija traga za napadačima.

(Telegraf)