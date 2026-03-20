Joldžić za ATV: Bez alimentacije dijete ostaje bez onoga što mu zakonom pripada

Ima roditelja koji redovno plaćaju alimentaciju, a ima i onih koji ne plaćaju i gledaju da je izbjegnu na sve moguće načine, rekla je za ATV Irena Joldžić direktor JU 'Centar za socijalni rad' Banjaluka.

"Ima roditelja koji redovno plaćaju alimentaciju, a ima i onih koji ne plaćaju i gledaju da je izbjegnu na sve moguće načine. Da li je to da nemaju nikakva primanja ili da jednostavno odu u drugu državu i neće da prijave mjesto boravka pa ne možemo doći do njih. Tako dijete ostane bez onog što mu zakonom pripada, a to je alimentacija", rekla je Irena Joldžić direktor JU 'Centar za socijalni rad' Banjaluka.

Proces je dug

Prema njenim riječima pored velikog broja tužbi prema roditelju koji ne plaća alimentaciju u pojedinim slučajevima i dalje nije moguće stupiti u kontakt prema tom roditelju.

"Mi se kao Centar za socijalni rad obraćamo ministarstvu inostranih poslova pa se onda ministarstvo inostranih poslova obraća ambasadama da se riješi neki problem", rekla je Irena Joldžić.

Plaćanje alimentacije je obavezno bilo u slučaju mjesečnog plaćanja ili sve ukupnom. Veliko olakšanje za roditelja koji izdržava dijete omogući će sredstva koja će isplaćivati Fond.

Minimalan iznos je obavezan

"Minimalni iznos ne postoji bez razloga. Svako je dužan da taj minimalni iznos izdvaja za svoje dijete. Smiješno je da pričamo o tome da neko ne može da obezbijedi taj minimalan iznos za svoje dijete.", kaže Joldžićeva.

U najvećem broju slučajeva djeca se povjeravaju na čuvanje majkama prilikom čega se određuje i kontakt djeteta sa roditeljem koji ne stanuje na istoj adresi kao i visina alimentacije,pojašnjava Joldžićeva.