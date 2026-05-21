Loše vijesti za Nejmara: Propušta predstojeće mečeve

Brazilski fudbaler Nejmar doživio je povredu lista zbog koje će propustiti predstojeće mečeve Santosa.

Očekuje se, ipak, da bude spreman za nastup na Mundijalu.

Santos je potvrdio da je Nejmar pretrpeo manju povredu lista.

Povreda je dijagnostikovana poslije poraza od Koritibe kod kuće (0:3).

Nejmar je dobio terapiju u klupskom centru i biće pod budnim okom ljekara brazilskog saveza.

Posljednja utakmica bivšeg igrača Barselone i Pari Sen Žermena za Brazil bila je u oktobru 2023. godine.

"Karioke" su na Svjetskom prvenstvu u grupi sa Marokom, Haitijem i Škotskom.