Bundesliga ne želi generalnog sponzora

Njemačka fudbalska liga (DFL) ne planira da u bliskoj budućnosti traži generalnog sponzora Bundeslige, rekao je u srijedu izvršni direktor DFL Mark Lenz.

"Sve opcije su na stolu za razgovor, ali ne, ta mogućnost za nas nije bila opcija", rekao je Lenz novinarima.

Lenz je odgovorio na pitanje jesu li skoro zaključeni pregovori sa Adidasom uključili i priču o zvaničnom generalnom sponzorstvu Bundeslige.

Vodeće lige Italije, Španije i Francuske imaju generalne sponzore, dok je Engleska Premijer liga odustala od te prakse.

Prema ugovoru sa kompanijom Adidas objavljenom prošlog mjeseca, DFL će dobiti kredit od najviše 100 miliona evra za intenziviranje marketinga, piše dpa.