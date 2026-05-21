Ebola stigla u Evropu: Zaraženi pacijent sletio u Berlin

Evropa je ponovo suočena sa strahom od ebole nakon što je na aerodrom u Berlinu usred noći sletio avion sa američkim ljekarom zaraženim jednim od najopasnijih virusa na svijetu. Pod jakim mjerama obezbjeđenja i uz pratnju specijalnih medicinskih timova, zaraženi ljekar prebačen je u čuvenu berlinsku bolnicu Šarite (Charité), gdje se nalazi u potpunoj izolaciji.

Prema pisanju svjetskih medija, riječ je o američkom ljekaru Peteru Stafordu, koji se zarazio tokom rada sa pacijentima u Demokratskoj Republici Kongo. On je smješten na posebno odjeljenje za najopasnije infektivne bolesti, dok su pod nadzorom i članovi njegove porodice, koji su zajedno s njim doputovali u Njemačku.

Slučaj dolazi u trenutku kada se u Africi bilježi novo izbijanje Bundibugjo soja ebole, za koji trenutno ne postoji specifično odobrena vakcina, što je dodatno uznemirilo evropsku javnost.

„Zašto je Njemačka uopšte prihvatila zaraženog pacijenta?!“

O reakcijama građana u Njemačkoj za emisiju „Redakcija“ govorila je Jelena Prodanić, koja je istakla da mnogi Njemci više nemaju povjerenja u zvanična uvjeravanja da je „sve pod kontrolom“.

Društvo Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

"Ljudi imaju problem što ne vjeruju Vladi baš previše. Kao što je bilo tokom korone kada je rečeno da nema rizika. Tako da ljudi u to „sve je pod kontrolom“ baš i ne vjeruju previše", rekla je Prodanić.

Kako navodi, građane dodatno nervira činjenica da je upravo Njemačka prihvatila pacijenta zaraženog ebolom.

"Ljudi se pitaju zašto Njemačka mora da se petlja u takve stvari i zašto ciljano dovodimo tako opasne bolesti u zemlju", objasnila je ona.

Svijet SZO: Ebola se širi brže nego što smo prvobitno mislili

Posebno je otvoreno i pitanje troškova liječenja, budući da je ljekar u Berlin stigao sa suprugom i četvoro djece.

"Ljudi se pitaju ko će to sve da plati, jer zdravstveni sistem ovdje postaje sve lošiji i lošiji", rekla je Prodanić.

Vlast pokušava da umiri javnost

Ipak, njemačke vlasti pokušavaju da umire javnost naglašavajući da je pacijent smješten u strogo izolovano odjeljenje sa posebnim vazdušnim komorama, filtracijom vazduha i zatvorenim sistemom za otpadne vode.

Društvo Nema razloga za strah od epidemije ebole i hantavirusa u Srpskoj

"To nije dio bolnice u klasičnom smislu, već potpuno izdvojen sistem. Vazduh se filtrira dva puta, a sav kontaminirani materijal se posebno odvozi" objasnila je Prodanić.

Ona je istakla da nema mjesta poređenju sa pandemijom koronavirusa, jer se ebola ne prenosi vazduhom.

"Da bi se neko zarazio ovim sojem, potreban je blizak fizički kontakt. Ne može se porediti sa koronom koja se širila mnogo brže", rekla je ona.

Prodanić podsjeća da je Njemačka i ranije liječila oboljele od ebole, još tokom epidemije 2014. godine, ali upozorava da je sada problem što za ovaj soj ne postoje ni vakcina ni specifični lijekovi.

Svijet Epidemija se naglo širi, najmanje 118 mrtvih

"Ljekari trenutno mogu samo da pomažu organizmu da se izbori sa virusom, da spriječe dehidraciju i ublaže simptome", rekla je ona.

Govoreći o njemačkom zdravstvenom sistemu, Prodanić je ocijenila da se situacija posljednjih godina pogoršava, posebno za građane koji nisu privatno osigurani.

"Ako želite pregled kod endokrinologa, čeka se i po 11 mjeseci. Ako ste privatno osigurani, dobijate mnogo brže termine i drugačiji tretman", navela je ona.

(Kurir)