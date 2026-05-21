Crna Gora odlučila: Paprene kazne za nesavjesne turiste, idu i do 1.000 KM

21.05.2026 10:42

Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Foto: Igor Meghega/Pexels

Skupština opštine Ulcinj dopunila je Odluku o komunalnom redu pa tako osoba koja se u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće zatekne van kupališne zone, biće kažnjena od 150 do 500 evra.

U odluci se ističe da se nova pravila ponašanja uvode radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina.

"Radi zaštite komunalnog reda, dostojanstva grada i uređenog izgleda javnih površina, zabranjeno je hodanje u kupaćem kostimu ili bez dijela odjeće na javnim površinama u naseljima gradskog karaktera, prigradskim naseljima i turističkim lokalitetima na teritoriji opštine Ulcinj osim u kupališnim zonama - plažama i neposrednoj obali namjenenjoj kupanju...", navodi se u odluci.

Za prekršaj je predviđena kazna od 150 do 500 evra, prenose podgoričke Vijesti.

Ne navodi se, međutim, ko će i na koji način odlučivati i od čega zavisi da li će kazna biti 150, 300 ili 500 evra.

