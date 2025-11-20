Maloljetnici osumnjičeni za krađu crkve u Ulcinju

Izvor:
20.11.2025
Tri maloljetnika mlađa od 14 godina osumnjičena su da su pokrali crkvu u Ulcinju, u naselju Bijela Gora, saopštila je Uprave policije.
Sveštenstvo je juče obavijestio Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj da su obijena vrata crkve Mitropolije crnogorsko–primorske u naselju Bijela Gora.
Policija je utvrdila da su nepoznati počinioci polomili staklo na jednom oknu ulaznih vrata vjerskog objekta i ukrali manju količinu novca u kovanicama.
Operativnim radom na terenu, policija je u kratkom roku identifikovala tri maloljetne osobe, za koja se sumnja da su izvršila krivično djelo.
"Kako su lica krivično neodgovorna zbog maloljetnosti, prekršajna prijava biže podnesena protiv roditelja zbog nebrige o djeci", navedeno je u saopštenju.
