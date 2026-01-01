Ukrajinske snage su u posljednjim danima pokušale da izvedu kontranapade u Sumskoj oblasti, nastojeći da zaustave sve izraženiju inicijativu ruske vojske na ovom dijelu fronta.

Prema informacijama sa terena, OSU su u napad uvele oklopna sredstva, uključujući tenkove i borbena oklopna vozila, a značajnu ulogu u planiranju operacije imali su i vremenski uslovi – gusta magla, koja je trebalo da prikrije kretanje jedinica.

Ipak, uprkos tim okolnostima, pokušaj kontranapada je odbijen. Sličan ishod zabilježen je i na zaporoškom pravcu kod Guljajpolja, gdje je kontranapad ukrajinskih snaga krenuo kod Varvarovke. Tom prilikom je Ukrajina angažovala četiri tenka i šest oklopnih vozila, a rezultate napada možete vidjeti na snimku.

Novi upadi u Sumsku oblast

Nakon više mjeseci relativnog mirovanja, ruska vojska je u Sumskoj oblasti započela minimalno napredovanje. Pomjeranja su zabilježena duž fronta, sa pravcem djelovanja od sjevera ka jugu, u opštem smjeru ka gradu Sumiju. Prema dostupnim podacima, ruski odredi su uspjeli da probiju granicu na još dva nova pravca jugoistočno od Sumija, čime se front dodatno rasteže i povećava pritisak na ukrajinsku odbranu.

Mediji su već pisali o proboju Rusa u rejonu Grabovskog, gdje se borbe nastavljaju i nakon što su ruske jedinice preuzele kontrolu nad samim naseljem. Borci 34. motorizovane brigade su, nakon zauzimanja Grabovskog, napredovali ka zapadu, šireći zonu kontrole i potiskujući ukrajinske snage. Ukrajinski izvori istovremeno priznaju da je Ruska armija probila još jedan dio granice Sumske oblasti, kod ruskog Riljska, i ušla u naselja Harjkovka i Komarovka, što dodatno komplikuje situaciju za OSU.

Sve ove činjenice ukazuju da se operativna situacija u Sumskoj oblasti osjetno mijenja. Ove pomake treba posmatrati i u kontekstu komentara ruskog rukovodstva da se zona bezbjednosti u ovim oblastima mora uvećati.

(TV Front)