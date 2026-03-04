U Srpskoj rođeno 25 beba

04.03.2026
08:08
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 11 djevojčica i 14 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno 12 beba, u Doboju, Gradišci, Bijeljini i Foči po dvije, u Zvorniku, Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju po jedna.
Republika Srpska
Sjednica Kolegijuma NSRS
Pet djevojčica i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju dvije djevojčice, u Foči dva dječaka, a u Gradišci i Bijeljina po jedna djevojčica i dječak.
U Istočnom Sarajevu i Prijedoru rođena je po jedna djevojčica, a u Zvorniku, Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.
Hronika
4 h0
Zdravlje
4 h0
Scena
4 h1
Zanimljivosti
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
13 h0
Najnovije
Najčitanije
12
03
12
00
12
00
11
54
11
54
Trenutno na programu