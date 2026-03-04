Logo
U Srpskoj rođeno 25 beba

04.03.2026

08:08

Беба
Foto: Pixabay/marvelmozhko

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 11 djevojčica i 14 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 12 beba, u Doboju, Gradišci, Bijeljini i Foči po dvije, u Zvorniku, Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju po jedna.

Pet djevojčica i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju dvije djevojčice, u Foči dva dječaka, a u Gradišci i Bijeljina po jedna djevojčica i dječak.

U Istočnom Sarajevu i Prijedoru rođena je po jedna djevojčica, a u Zvorniku, Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.

