Sunce se ne povlači: Danas nas očekuje toplo vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se nastavlja toplo i promenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, sa najvišom dnevnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusovih.

Ponegdje oko rijeka i po kotlinama jutro će biti maglovito, a uveče se očekuje jače naoblačenje sa lokalnom kišom koje će se premještati od zapada ka istoku u narednoj noći.

Duvaće slab vjetar, zapadnih smjerova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest stepeni, a maksimalna od 14 do 19 stepeni Celzijusovih.