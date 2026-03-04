Najteži udar na Teheran do sada

04.03.2026
07:17
Više masivnih eksplozija pogodile su Teheran četvrtu noć zaredom, i riječ je o najtežem bombardovanju u dosadašnjem sukobu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom.
Kako se navodi, napadi govore o eskalaciji, i sve je više nepotvrđenih izvještaja o žrtvama, prije svega među civilima, prenosi Al Džazira.
Zabilježen veliki skok broja registrovanih putničkih automobila
Prema riječima očevidaca, masivan raketni napad izvršen je na policijsku stanicu Enkelab.
Al Džazira navodi da je novi talas napada usmjeren i na druge gradove poput Isfahan i manja mjesta.
Mediji prenose da u vazdušnim udarima nije pošteđen nijedan dio Teherana, a da su najviše oštećeni komunikacioni tornjevi, radiodifuzne stanice i gradski Veliki bazar.
Iran uzvraća udarima na američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.
Za danas planiran povratak prve grupe državljana BiH iz Dubaija
Nakon napada dronovima, izbio je požar u konzulatu SAD u Dubaiju, ali nije bilo povrijeđenih, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio.
