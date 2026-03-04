Logo
Najteži udar na Teheran do sada

04.03.2026

07:17

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Više masivnih eksplozija pogodile su Teheran četvrtu noć zaredom, i riječ je o najtežem bombardovanju u dosadašnjem sukobu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom.

Kako se navodi, napadi govore o eskalaciji, i sve je više nepotvrđenih izvještaja o žrtvama, prije svega među civilima, prenosi Al Džazira.

Аутомобил

Auto-moto

Zabilježen veliki skok broja registrovanih putničkih automobila

Prema riječima očevidaca, masivan raketni napad izvršen je na policijsku stanicu Enkelab.

Al Džazira navodi da je novi talas napada usmjeren i na druge gradove poput Isfahan i manja mjesta.

Mediji prenose da u vazdušnim udarima nije pošteđen nijedan dio Teherana, a da su najviše oštećeni komunikacioni tornjevi, radiodifuzne stanice i gradski Veliki bazar.

Iran uzvraća udarima na američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.

илу-авион-26022026

BiH

Za danas planiran povratak prve grupe državljana BiH iz Dubaija

Nakon napada dronovima, izbio je požar u konzulatu SAD u Dubaiju, ali nije bilo povrijeđenih, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Teheran

Izrael Iran

napad

Komentari (0)
