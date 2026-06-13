Stravična saobraćajka u Sarajevu: S automobila otpali točkovi, zaštitna ograda spriječila katastrofu

Autor:ATV
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Teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva automobila dogodila se danas u blizini Olimpijskog bazena u Sarajevu.
Ova informacija potvrđena je za portal Kliks iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Kako je rečeno za portal Kliks, policijski službenici su poslani na mjesto događaja i za sada nema povratnih informacija o tome da li ima povrijeđenih osoba.
Na fotografijama se može vidjeti da je jedan automobil pretrpio veliku materijalnu štetu, a od siline udara čak su mu otpali i točkovi.
Jedan automobil je udario u zaštitnu ogradu koja ga je spriječila da završi u rijeci.
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