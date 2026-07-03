Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad Konstantinovkom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zauzeta je Konstantinovka. To je, prema riječima predsjednika Vladimira Putina, prva, ali veoma važna etapa u preuzimanju važnog slavjansko-kramatorskog odbrambenog čvora Oružanih snaga Ukrajine", rekao je Peskov novinarima.

On je naveo da je Kijev pretvorio grad u, kako se smatralo, neosvojivo utvrđeno područje, ali da je Konstantinovka "oslobođena zahvaljujući herojstvu ruskih vojnika".

Peskov je dodao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio da se učini sve kako bi bili evakuisani civili koji su ostali u gradu.

Prema njegovim riječima, Putin je takođe ukazao da će Rusija, ukoliko ukrajinska strana nastavi napade na rusku infrastrukturu, biti prinuđena da širi bezbjednosnu zonu.

Portparol ruskog lidera je naveo i da se stvaranje bezbjednosne zone u Harkovskoj i Sumskoj oblasti odvija prema planu, kao i da su od početka godine oslobođena 133 naseljena mjesta.

Peskov je naveo i da je ruski predsjednik naložio da se pažljivo analizira ko od saveznika Kijeva podstiče nastavak borbenih dejstava. Takođe je konstatovao potpuno oslobođenje Luganske Narodne Republike i značajan napredak ruskih trupa u Donjeckoj Narodnoj Republici, prenosi Srna.