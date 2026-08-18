Novi požar kod Trebinja: Gori nisko rastinje

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Na području Ivanice, između Trebinja i Dubrovnika, u poslijepodnevnim satima izbio je požar niskog rastinja.
Na terenu su pripadnici Župe Dubrovačke.
Komandir Teritorijalne vatrogasnospasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković za ATV je potvrdio da je na Ivanicu upućeno i jedno vatrogasno vozilo iz Trebinja.
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