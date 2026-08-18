Novi požar kod Trebinja: Gori nisko rastinje

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Foto: ATV

Na području Ivanice, između Trebinja i Dubrovnika, u poslijepodnevnim satima izbio je požar niskog rastinja.

Na terenu su pripadnici Župe Dubrovačke. Komandir Teritorijalne vatrogasnospasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković za ATV je potvrdio da je na Ivanicu upućeno i jedno vatrogasno vozilo iz Trebinja.

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