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Novi požar kod Trebinja: Gori nisko rastinje

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Autor:

Teodora Bjelogrlić
18.08.2026 19:50

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Пожар испод брда Црквина у Требињу
Foto: ATV

Na području Ivanice, između Trebinja i Dubrovnika, u poslijepodnevnim satima izbio je požar niskog rastinja.

Na terenu su pripadnici Župe Dubrovačke.

Komandir Teritorijalne vatrogasnospasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković za ATV je potvrdio da je na Ivanicu upućeno i jedno vatrogasno vozilo iz Trebinja.

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Tagovi :

požar

Trebinje

vatrogasac

gašenje požara

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