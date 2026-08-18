U Nevesinju aktivna dva požara: Kuće nisu ugrožene

Autor:ATV redakcija
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Vatrogasci u Nevesinju gase požar na području sela Plužine i Morine, a stambeni objekti nisu ugroženi, izjavio je Srni komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.
"Vatrogascima na tom terenu pomažu i pripadnici Oružanih snaga BiH iz Bileće", naveo je Jonlija.
On je dodao da je aktivan i drugi požar u nepristupačnom dijelu sela Gornja Bijenja, gdje šumari gase vatru.
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