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Načelnik opštine u BiH tvrdi da je neko pokušao da ga ubije

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 09:02

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Мујо Сафраџија
Foto: Fejsbuk

Načelnik Ustikoline Mujo Sofradžija objavio je snimak u kojem se vidi da su mu odvrnuti šarafi na točkovima automobila, što je on opisao kao pokušaj ubistva.

"Ko normalan ovo radi?! Pogledajte video i recite mi kako ovo nazvati osim čistim pokušajem ubistva. Neko je namjerno olabavio šarafe na zadnjim točkovima, lijevom i desnom pogonskom", napisao je Sofradžija.

Dalje je istakao kako je primijetio da nešto nije u redu tokom vožnje i na vrijeme stigao reagovati.

"Poruka za 'hrabre' koji ovo rade ili one koji su ovo naručili: znam da smetam, izvolite, tu sam! Ne krijem se, ne paničim i ne radim ovo što vi radite. Nema stajanja, uzdignute glave samo naprijed", poručio je Sofradžija.

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Tagovi :

Mujo Safradžija

Ustikolina

pokušaj ubistva

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