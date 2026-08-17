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Borba s vatrom na Morinama: Spaseno imanje porodice Drvendžija

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 21:20

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Морине пожар ватрогасци
Foto: ATV

Nevesinjski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, te su uz neprekidne napore uspjeli i spasiti imanje jedne od porodica.

"Odbranjeno je imanje porodice Drvendžija, sada je stabilno Daleko je od kuća", potvrdio je za ATV jedan od mještana.

Miroslav Jonlija komandir nevesinjskih vatrogasaca kazao je za ATV da su u današnjoj akciji gašenja požara na visoravni Morine kod Nevesinja u pomoć vatrogascima pritekle Oružane snage, šumari, vojska kasarne Bileća te i sami mještani.

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Tagovi :

Visoravan Morine

Nevesinje

vatra

požar

Vatrogasci

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